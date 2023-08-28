ABD'de tepki çeken idam cezası: Bir mahkum ilk kez saf azot solumaya zorlanacak

Yayınlanma: 28.08.2023 - 13:44

Güncelleme: 28.08.2023 - 13:54

ABD'nin Alabama eyaleti, ülkedeki üç eyalet tarafından izin verilen ancak hiç kullanılmayan bir ölüm cezası yöntemi olan saf nitrojen (azot) solutarak bir mahkumu infaz eden ilk eyalet olabilir.

Alabama Başsavcısı Steve Marshall'ın ofisi, Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda idam mahkumu Kenneth Eugene Smith için bir infaz tarihi belirlenmesini istedi. Başvuru, eyaletin Smith'i nitrojen solunması ile öldürmeyi planladığını ortaya koydu.

58 yaşındaki Smith, 1988 yılında bir vaizin eşinin kiralık katil tarafından öldürülmesi olayında hüküm giyen iki kişiden biriydi.

Steve Marshall, "Kenneth Smith'in masum bir kadın olan Elizabeth Sennett'i iğrenç bir cinayetle öldürmekten hüküm giydikten sonra yaklaşık 35 yıl boyunca idam cezasından kurtulabilmesi bir travmadır" dedi.

Alabama, 2018 yılında ölümcül enjeksiyonları gerçekleştirmek için kullanılan ilaçların sıkıntısı sırasında nitrojen hipoksisine izin verdi, ancak eyalet bu yöntemi bir ölüm cezasını yerine getirmek için kullanmadı. Oklahoma ve Mississippi de nitrojen solunmasını bir infaz yöntemi olarak onayladı, ancak kullanmadı.

EYALET YÖNETİMİNE TEPKİLER GECİKMEDİ

Alabama'nın nitrojen hipoksisi kullanmaya hazırlandığının ortaya çıkmasının, bu yöntemin anayasaya uygunluğu konusunda yeni hukuki mücadelelere yol açması bekleniyor.

İdam cezasına karşı çıkan bir hukuk savunma grubu olan Eşit Adalet Hareketi, eyaletin "başarısız ve kusurlu infazlar ve infaz girişimleri" geçmişi olduğunu ve "daha önce hiç kullanılmamış bir yöntemi denemenin korkunç bir fikir olduğunu" açıkladı.

Eşit Adalet Hareketi'nden Avukat Angie Setzer, "Ülkedeki hiçbir eyalet nitrojen hipoksisi kullanarak bir kişiyi infaz etmemiştir ve Alabama, bir kişiyi infaz etmek için tamamen kanıtlanmamış ve kullanılmamış bir yöntemi deneyecek konumda değildir" dedi.