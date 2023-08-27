ABD'de cinsiyet değiştirme ameliyatları üç kat arttı
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de cinsiyet değiştirme ameliyatlarının sayısı, eski Başkan Barack Obama'nın sigorta sisteminde yaptığı değişikliklerin de etkisiyle 2016 ile 2019 arasında neredeyse üç katına çıktı.
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