ABD'li ünlü televizyon sunucusu Bob Barker hayatını kaybetti

Yayınlanma: 27.08.2023 - 17:33

Güncelleme: 27.08.2023 - 17:34

Amerikan televizyonun ünlü yarışma programı "The Price Is Right"ın sunucusu Bob Barker, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Variety'nin haberine göre, Barker'ın reklamcısı Roger Neal üzücü haberi doğrulayarak, "Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sunucusu Bob Barker'ın aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" açıklamasını yaptı.

1972'den 2007'ye kadar "The Price Is Right" programını sunan Barker, 14 Emmy Ödülü ve dört yürütücü yapımcı ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödül kazandı. Ayrıca 1999 Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

AMERİKA'NIN EN UZUN YARIŞMA PROGRAMI

"The Price Is Right" programı, "Come on down!" (Sahneye gelin!) repliğiyle tanınan Barker'ın sunumuyla 9 binden fazla bölümle Amerika'nın en uzun soluklu yarışma programı haline geldi. Programın şu anki sunucusu Drew Carey, Barker'ın 2007'de emekli olmasının ardından görevi devraldı.

Barker, aynı zamanda 1956'dan 1975'e kadar "Truth or Consequences" adlı bilgi yarışmasını da başarıyla sundu. Barker'ın "The Price Is Right" ve "Truth or Consequences" gibi programları, televizyon tarihinin en tanınmış ve sevilen yapımları arasında yer aldı.

Ünlü sunucu ayrıca, Adam Sandler'ın "Happy Gilmore" filmindeki golf sahnesi ile de dünyada oldukça biliniyor.