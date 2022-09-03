ABD'de uçak kaçırıldı! Şok tehdit...

03 Eylül 2022 Cumartesi, 19:59

ABD’nin Mississippi Eyaleti’ne bağlı Tupelo şehrinde bir pilot, uçurduğu uçakla Walmart süpermarkete intihar dalışı yapma tehdidinde bulundu. Tupelo Emniyet Müdürlüğü, Walmart’tan insanların tahliye işleminin başladığını ifade etti.

Uçağın 45 dakikadır daire çizerek Tupelo üstünde uçtuğu ve pilotun tehditlerine devam ettiği açıklandı. Pilotun 29 yaşında ve erkek olduğu bildirildi. ABD Hava Kuvvetleri henüz jet uçaklarını kaldırıp, tehditte bulunan uçağı inişe zorlamadı.

ABD'DE KAÇIRILAN UÇAK GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI

ABD'nin Missisippi eyaletinde kaçırdığı uçağı düşürmekle tehdit eden şahıs, iniş yapmasının ardından gözaltına alındı.

ABD'de polis, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kaçırılan uçağın, Mississippi eyaletinde yer alan Tupelo şehrindeki bir markete düşürülmekle tehdit edildiğine yönelik duyuru aldığını açıklamış ve bölge halkından olay bitene kadar bölgeden uzak durmalarını istemişti. Mississippi üzerinde saatlerce daire çizen ve markete düşürmekle tehdit eden şahsın, polisle görüştükten sonra uçağı güvenli bir şekilde indirdiği bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, şahıs uçak iniş yaptıktan sonra güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Missisippi Eyalet Valisi Tate Reeves olayın ardından yaptığı açıklamada kimsenin yaralanmadığını söyleyerek, Tupelo'daki kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.