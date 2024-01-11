ABD'deki okullarda bomba paniği
ABD'de bomba ihbarı üzerine pek çok okulda inceleme başlatıldı.
ABD'nin başkenti Washington'daki okullara bomba ihbarı içeren mesajlar gönderilmesi üzerine polis inceleme başlattı.
Washington DC Polis Departmanının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Washington'da aynı anda birkaç okula bomba ihbarı içeren e-postalar gönderildi.
İhbar üzerine polis, Minneapolis Polis Departmanı (MPD) ile bölgede geniş kapsamlı inceleme başlattı.
Öte yandan Holy Cross Koleji sosyal medyada yaptığı açıklamada, okulun tahliye edildiğini ve yapılan incelemenin ardından herhangi bir şüpheli paket veya tehlikeye rastlanmadığını kaydetti.
Polisin, konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.
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