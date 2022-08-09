ABD’den 100 Belaruslu kurum ve kişiye yaptırım

09 Ağustos 2022 Salı, 22:19

ABD, Belarus’taki devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci yıldönümünde ülkede patlak veren barışçıl protestolara yönelik baskı ve şiddet uygulayan 100 kişi ve kuruma yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Belarus'ta devlet başkanlığı seçiminin ikinci yıldönümünde, oy kullanan, haklarını kullanan ve kendi geleceğini belirleyen Belarus halkını takdir ediyoruz” denildi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yönetimi tarafından söz konusu seçimde oyların çalındığı iddia edilen açıklamada, Belarus halkının özgür ve adil seçim talebi ile sokağa indiği ifade edilerek, “Belarus halkı, demokrasi yanlısı hareketi iki yıl boyunca büyük bir kişisel fedakarlıkla sürdürmede dikkate değer bir direnç gösterdi. Bu demokrasi çağrıları, yurt dışına sürülen Belaruslular, ülke içinde haksız yere gözaltına alınan bin 200'den fazla siyasi mahkum ve sayısız sıradan Belarus vatandaşı tarafından dile getiriliyor” denildi. Barışçıl protestoların Lukaşenko yönetimi tarafından şiddetle bastırıldığı aktarılan açıklamada, ABD’nin bu baskı ve şiddete karşı son iki yılda Lukaşenko yönetimine karşı önemli adımlar attığı vurgulandı.

YAPTIRIM LİSTESİNDE BİRÇOK RESMİ KURUM YER ALIYOR

Belarus'ta demokratik kurumları baltalayan, yaralayan ya da demokrasiye geçişi engelleyen 100 Lukaşenko yönetimi yetkilisine ve bağlı kuruluşlarına ABD tarafından vize kısıtlaması getirildiği duyurulan açıklamada, söz konusu kurum ve kişiler arasında Devlet Başkanlığı İdaresi, İçişleri Bakanlığı, Devlet Güvenlik Kurulu (KGB), Merkez Seçim Komisyonu, Başsavcılık, Soruşturma Kurulu Merkez Ofisi, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Ana Müdürlüğü (GUBOPiK), Ulusal Devlet Televizyon ve Radyo Şirketi “Belteleradio”, İkinci Ulusal Televizyon İstasyonu ve Hava Kuvvetleri ile parlamento üyeleri, bölge hakimleri, güvenlik görevlileri, yürütme komiteleri üyeleri ve devlet üniversitesi yöneticilerinin yer aldığı ifade edildi.

Söz konusu kurum ve kişilerin, işkence, barışçıl protestocuların tutuklanması, gazetecilerin, muhalefet üyelerinin ve aktivistlerin evlerine ve ofislerine baskın yapılması, zorla itiraflar, seçim sahtekarlığı, siyasi mahkumlara siyasi güdümlü cezalar verilmesi, barışçıl protestolara katılmamaları için öğrencilerin sınır dışı edilmesi, temel özgürlüklerden yararlanmayı etkileyen yasaların çıkarılması ve ulus ötesi baskı eylemleri nedeniyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcısı ve İç Birlikler Komutanı Mikalai Karpiankou ile Minsk Şehri İçişleri Yürütme Komitesi Özel Görevli Polis Gücü (OMON) Komutanı Dzmitriy Balaba’ya uygulanan vize kısıtlamasının eşleri ve çocuklarını kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.

ABD, BUGÜNE KADAR 297 KİŞİYE YAPTIRIM UYGULADI

Belarus’taki 2020 seçimlerinden bu yana Dışişleri Bakanlığı’nın şu ana kadar 297 kişiye vize kısıtlaması getirdiği belirtilen açıklamada, “ABD, demokratik, egemen ve müreffeh bir gelecek peşinde koşan Belarus halkının yanındadır. Lukaşenko rejiminin insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliği teşvik etmeye, ihlalleri belgelemeye ve faillerden hesap sormaya yönelik uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceğiz” denildi.