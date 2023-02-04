ABD'den casus balon hamlesi! Hava sahaları kapatıldı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın 'casus balon'a ilişkin yaptığı "İcabına bakacağız" açıklamasının ardından ABD hava sahasının kapatıldığı öğrenildi.
Sky News'te yer alan habere göre; Federal Havacılık İdaresi (FAA), "ulusal güvenlik çabaları" nedeniyle Güney Carolina'daki Myrtle Beach Uluslararası Havaalanı da dahil olmak üzere üç havaalanında uçuşların durdurulduğunu söyledi.
"İCABINA BAKACAĞIZ"
Hafta sonunu geçireceği New York eyaletine bağlı Syracuse kentine giden Biden, uçaktan indikten sonra bir gazetecinin ABD semalarındaki Çin balonuna ilişkin sorusunu yanıtlamış, "(Casus balonun) İcabına bakacağız." demişti.
ÇİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
ABD’nin hava sahasına Perşembe günü girerek krize neden olan ‘casus balonla’ ilgili Çin bugün detaylı açıklama yapmış, balonun rotasından çok fazla saptığı vurgulanarak “Başta meteorolojik amaçlar olmak üzere araştırma için kullanılan sivil bir hava aracıdır” denmişti.
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