ABD'den Çin'i kızdıracak adım: Bombardıman uçaklarını bölgeye gönderiyor

31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:33

ABC'ye konuşan Avustralyalı bir kaynak, ABD'nin, Avustralya'nın kuzeyindeki bir hava üssüne yaklaşık altı adet nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağı konuşlandıracağını duyurdu.

Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nin başkenti Darwin'in yaklaşık 300 km güneyindeki Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uzak Tindal üssünde bombardıman uçakları için özel tesisler kurulacağını söyleyen kaynak, konuyla ilgili olarak kamuoyu önünde konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemedi.

Gelişme ilk olarak Australian Broadcasting Corp'un Four Corners programı tarafından ABD belgelerine dayandırılarak aktarıldı.

AVUSTRALYA SAVUNMA BAKANI YORUM YAPMAYI REDDETTİ

ABC'nin haberine göre ABD, Kuzey Bölgesi'ndeki kurak mevsimde kullanılmak üzere "filo operasyon tesisi" olarak adlandırdığı bir tesis, buna bitişik bir bakım merkezi ve B-52'ler için bir park alanı için ayrıntılı planlar hazırladı.

Haberde, ABD Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli bombardıman uçaklarını Avustralya'ya konuşlandırabilmesinin, Washington'un hava gücünü yansıtma kabiliyeti konusunda düşmanlara güçlü bir mesaj gönderdiği belirtildi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles'in ofisi yorum yapmayı reddetti.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMALAR

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya'nın ABD ile savunma ittifakları konusunda "zaman zaman" temaslarda bulunduğunu söyledi.

Albanese bir basın toplantısında "Darwin de dahil olmak üzere, ABD Deniz Piyadelerinin dönüşümlü olarak konuşlandığı Avustralya'ya elbette ziyaretler oluyor" dedi.

Avustralya'nın Kuzey Bölgesi halihazırda ABD ile sık sık askeri işbirliklerine ev sahipliği yapıyor. Eski ABD Başkan Barack Obama döneminde başlatılan eğitim ve ortak tatbikatlar için her yıl binlerce ABD deniz piyadesi bölgede rotasyon yapıyor.

AUKUS İTTİFAKI ÇİN'İ KIZDIRMIŞTI

Geçtiğimiz yıl ABD, İngiltere ve Avustralya, Avustralya'ya nükleer güçle çalışan denizaltılar konuşlandırma teknolojisi sağlayacak bir güvenlik anlaşması yaparak Çin'i kızdırmıştı.

Washington, D.C. merkezli Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Becca Wasser ABC'ye verdiği demeçte, yaklaşık 14.000 km savaş menziline sahip B-52'lerin Avustralya'ya yerleştirilmesinin, Tayvan'a yönelik bir saldırıdan korkan Pekin için bir uyarı olacağını söyledi.

Bu yıl ABD, Batı Pasifik'te bir ada olan Guam'daki Andersen Hava Kuvvetleri üssüne dört adet B-52 konuşlandırdı.

ÇİN NE DEDİ?

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin üçüncü tarafları hedef almaması gerektiğini söyledi.

Zhao, "ABD tarafının ilgili uygulamaları bölgedeki gerilimi arttırdı, bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltaladı ve bölgede bir silahlanma yarışını tetikleyebilir" dedi.