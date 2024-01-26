ABD'den Çin'i kızdıracak hamle: Tayvan'ı ziyaret ettiler

Yayınlanma: 26.01.2024 - 08:21

Güncelleme: 26.01.2024 - 08:24

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Cumhuriyetçi Parti'den Mario Diaz Balart ile Demokrat Parti'den Ami Bera, Ada'nın görevdeki lideri Tsai Ing-wen ve yeni seçilen lideri Lai Ching-te ile görüştü.

Balart ve Bera, görüşmelerinde, ziyaretin, "Tayvan'a partiler üstü desteği göstermeyi amaçladığını" vurguladı.

ABD'li milletvekilleri, seçimlerin ardından Ada'yı ziyaret eden ilk Kongre heyeti oldu.

Seçimlerin ertesi günü, 14 Ocak'ta eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley ve eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg'in yer aldığı bir heyet, Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Heyetin ziyareti, ABD'li yetkililerin Tayvan ile resmi nitelik taşıyabilecek temaslarda bulunmasına itiraz eden Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ayrıca, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Tayvan'daki seçimlerin ardından yayımladığı kutlama mesajı dolayısıyla Washington yönetimini protesto etmişti.

Çin'in kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.