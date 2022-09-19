ABD'den EUCOM'a 'hazır olun' talimatı: Rusya'nın tutumu 'öngörülemez' durumda

19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:43

Polonya'da Ukrayna ordusuna da destek veren bir askeri üssü ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna-Rusya savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VOA'nın aktardığına göre Milley, Rusya'nın Ukrayna savaşına yönelik tutumunun "öngörülemez" olduğunu savundu.

Milley, bu nedenle Avrupa'da konuşlu ABD askeri birliklerin "uyanık" kalması gerektiğini ifade etti.

AVRUPA'DA KONUŞLU BİRLİKLERE 'HAZIR OLUN' TALİMATI

Milley öte yandan, Avrupa'daki ABD birliklerinin "artan bir tehditle" karşı karşıya olmadığını, ancak buna rağmen, "yüksek düzeyde hazırlıklı" olunması gerektiğini savundu.

Milley, "Bundan sonra ne olacağını kesin olarak bilemezsiniz" dedi.

Milley, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaştaki bir sonraki hamlesinin ne olabileceği konusunda herhangi bir yorum yapmadı, ancak Ukrayna'nın "stratejik inisiyatifi üstleneceği yeni bir aşamaya girdiğini" vurguladı.

Milley, "Rusya'nın tepkisinin ne olacağını çok dikkatli bir şekilde izlemeliyiz" ifadelerini kullandı.