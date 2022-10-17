ABD'den geri adım: Pakistan'ın nükleer varlıkları koruma kararlılığına güveniyoruz
ABD'den "Pakistan'ın nükleer varlıkları koruma kararlılığına güveniyoruz" vurgusu
ABD Başkanı Joe Biden'ın Pakistan'ın nükleer varlıklarına dair ifadelerinin ardından bu ülkeden gelen tepkiler sonrası Washington yönetimi, İslamabad'ın nükleer varlıkları koruma kararlılığına güvendiğini bildirdi.
Geo News televizyonunun ABD Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İslamabad'ın nükleer varlıklarını koruma kararlılığına güvendiği belirtildi.
Haberde, Joe Biden'ın güvenli ve huzurlu bir Pakistan'ın ABD çıkarları için önemli olduğuna inandığı vurgulanarak, Washington'un İslamabad ile uzun süreli ilişkilerine değer verdiği kaydedildi.
BİDEN NE DEMİŞTİ?
ABD Başkanı Biden, 14 Ekim'de bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Pakistan'ı "uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirmişti.
Biden'ın açıklaması, İslamabad yönetiminin tepkisini çekmiş ve ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome, Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
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