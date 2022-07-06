ABD'den İran'a mesaj: Hayal kırıklığına uğradık
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran ile Katar’ın başkenti Doha’da ikinci bir görüşmenin şu aşamada söz konusu olmadığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran ile ABD arasında Doha’da yapılan görüşmede Tahran yönetiminin kendilerini “hayal kırıklığına uğrattığını” ifade etti.
Ned Price, İran’ın nükleer anlaşmaya dönme konusunun dışında taleplerde bulunduğunu, bu durumun İran’ın ciddi ve samimi olmadığı anlamına geldiğini söyledi.
Price, ABD Başkanı Joe Biden’ın bölge ziyareti sürecinde Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin İran ile ABD arasında ikinci bir tur görüşme için çaba harcadığına ilişkin bir soruya yanıt vererek, “AB ortağımıza çabalarından dolayı müteşekkiriz ancak ikinci bir görüşme gündemde yok” dedi.
Price ayrıca, ABD’nin, 2015’te imzalanan ve 2018’de çekildiği Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olarak da bilinen İran nükleer anlaşmasına dönme konusunda kararlı olduğunu yineledi. Ancak sözcü Tahran’ın henüz bu kararlılığı göstermediğini ileri sürdü.
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