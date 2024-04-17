ABD'den İran'a yeni yaptırım hamlesi: Füze ve İHA programları hedefte
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) programları başta olmak üzere, Devrim Muhafızları ve İran Savunma Bakanlığı'nı da içeren geniş kapsamlı yeni yaptırımların uygulanacağını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu yeni yaptırımlar ve diğer tedbirler, İran'ın askeri kapasitesini ve etkinliğini kontrol altına almak, azaltmak ve onun tüm sorunlu davranışlarıyla yüzleşmek için sürekli bir baskıyı sürdürecek. Şu ana kadar yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlara Hamas, Hizbullah, Husiler ve Kataib Hizbullah dahil. Baskı devam edecektir. İran hükümetini kötü niyetli ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden sorumlu tutmak için dünya çapındaki müttefiklerimiz, ortaklarımız ve Kongre ile koordinasyon içinde harekete geçmeye devam etmekten çekinmeyeceğiz” dedi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise dün düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu’da yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, İran’a yeni yaptırımlar uygulanacağını ifade etmişti. Yellen, Joe Biden Yönetimi’nde şu ana kadar İran kaynaklı 600 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandığını belirterek, “İran ve vekillerinin saldırısı, Hazine'nin İran'ın kötü niyetli faaliyetlerine karşı ekonomik araçlarımızı kullanmaya yönelik çalışmalarının önemini vurgulamaktadır. Yönetimin başlangıcından bu yana, İran'ın insansız hava araçları ve füze programları ile Hamas, Husiler, Hizbullah ve Iraklı milis gruplarının finansmanının hedef alınması da dahil olmak üzere, İran rejimi ve vekilleri tarafından terörizm ve terörün finansmanı ile bağlantılı 600'den fazla kişi ve kuruluşu hedef aldık” dedi.
Bu yeni yaptırım dalgası, İran'ın bölgesel ve küresel güvenlik üzerindeki etkilerine yönelik endişeleri artırırken, ABD'nin İran'ın desteklediği gruplara karşı tutumunun ne derece sertleşeceği merak konusu olmaya devam ediyor. ABD yönetimi, İran'ı bölgedeki gerginlikleri tırmandırmaktan sorumlu tutarken, uluslararası toplumla işbirliği içinde hareket edeceğini vurguladı.
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