ABD'den IŞİD operasyonu: Üst düzey bir yönetici ele geçirildi
ABD, üst düzey bir IŞİD yöneticisini Suriye’de ele geçirdiğini açıkladı.
ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonu, Suriye’de düzenledikleri bir operasyonda IŞİD’in önemli yöneticilerinden birini ele geçirdiklerini açıkladı.
Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon güçleri, 16 Haziran'da Suriye'deki bir operasyon sırasında üst düzey bir IŞİD liderini gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin, örgütün deneyimli bir bomba yapımcısı, grubun Suriye'deki üst düzey elebaşlarından ve yöneticilerinden biri olduğu değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.
Operasyonun Suriye’nin tam olarak hangi bölgesinde ve nasıl icra edildiğine açıklamada yer verilmedi. Operasyonda ele geçirilen IŞİD yöneticisinin kimliğine dair detaylar da açıklamada yer almadı.
Açıklamada, "Operasyon sırasında herhangi bir sivil zarar görmedi ve Koalisyon hava araçlarına veya araçlarına herhangi bir zarar gelmedi. Koalisyon güçleri, kalıcı yenilgilerini sağlamak için saklandıkları her yerde DEAŞ kalıntılarını avlamaya devam edecek" değerlendirmesinde bulunuldu.
Medyanın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde operasyonun helikopterlerle Suriye’nin kuzeyinde yapıldığı belirtildi.
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