ABD'den Japonya'ya destek: Japonya-ABD ittifakı Hint-Pasifik'in köşe taşıdır

26 Eylül 2022 Pazartesi, 15:09

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Temmuz'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya’nın eski Başbakanı Abe Şinzo için yarın düzenlenecek törene katılmak üzere geldiği başkent Tokyo'da Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüştü.

Başkentteki Akasaka Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede Harris, ABD-Japonya ilişkilerine yönelik "ABD ve Japonya arasındaki ittifak, Hint-Pasifik bölgesinde refah, istikrar ve barışı birleştirdiğine inandığımız şeyin köşe taşıdır" ifadesini kullandı.

Kişida da görüşmede Abe'nin iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için ruhunu ve kalbini ortaya koyduğunu dile getirerek "Onun tutkularını taşımanın benim görevim olduğunu hissediyorum" ifadelerine yer verdi.

Harris’in Japonya ziyaretinin 3 gün sürmesi planlanıyor.