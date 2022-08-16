ABD'den Liberyalı 3 üst düzey yetkiliye yaptırım
ABD'den Liberyalı 3 üst düzey yetkiliye yaptırım geldi.
ABD yönetimi, Liberyalı 3 üst düzey yetkiliyi yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Liberya Devlet Başkanı George Weah'ın Özel Kalem Müdürü Nathaniel McGill, Liberya Başsavcısı Sayma Syrenius Cephus ve Ulusal Liman İdaresi (NPA) Genel Müdürü Bill Twehway'in, Liberya'da kamuda devam eden yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle yaptırım listesine eklediği belirtildi.
McGill'in konumunu, Liberya'nın demokratik kurumlarının bütünlüğünü ve bağımsızlığını baltalamak ve kişisel kazanç için hükümet önceliklerini yıkmak için kullandığı belirtilen açıklamada, Cephus'un ise cezai soruşturma şüphelileriyle yakın ilişkiler geliştirdiği ve davalarının düşürülmesini sağlamak karşılığında rüşvet aldığı kaydedildi.
Açıklamada, Twehway'ın de NPA'daki konumunu, rüşvetle kendi kişisel servetini artırmak ve siyasi gündemini ilerletmek için kullandığı ifade edildi.
Bu yetkililerin, Liberya'da kötüleşen yolsuzluğa katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bu yaptırım kararı, ABD Yolsuzlukla Mücadele Stratejisini uygulamaya ve ülkenin daha iyi bir yol haritası çizmesine yardımcı olmak için Liberya hükümeti ve halkıyla ortaklık yapma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor" ifadesi kullanıldı.
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