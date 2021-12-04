ABD'den Mehmet Öz'ün adaylığına itiraz
Prof. Dr. Mehmet Öz'ün adaylık açıklamasına Cumhuriyetçi kesimden itiraz geldi.
ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Prof. Dr. Mehmet Öz'ün, ABD Senatosu'na aday olacağını açıklaması, Cumhuriyetçi Parti'den bazı isimlerin tepkisine yol açtı.
Sözcü'nün haberine göre, Öz’ün hem Amerikan hem de Türk vatandaşlığına sahip olması itirazların asıl sebebi olarak belirtildi. Cumhuriyetçi Parti üyesi eski siyasi danışman Steve Schmidt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Çifte vatandaş ABD Senatosu’nda hizmet edemez ve etmemelidir. Öz, Türk vatandaşlığından çıkmadan aday olamaz" ifadelerini kullandı.
YASAL BİR ENGEL YOK
Haberde, Öz’ün adaylığının önünde yasal bir engel bulunmadığı bilgisi yer alırken ABD yasalarına göre, Kongre’de görev yapan çifte uyruklu vatandaşlara karşı herhangi bir yasağın bulunmadığı kaydedildi.
Washington'da yer alan Brookings Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Molly Reynolds, “Kongre’de görev yapmak için gereken tek nitelik yaş, Senato için en az dokuz yıl ABD vatandaşı olmak ve seçim sırasında temsil ettiğiniz eyalette yaşamak yeterli” açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da 'hükümet istifa' sesleri
- Erdoğan'dan gece yarısı genelge
- AKP'li Mahir Ünal'ın açılış hezeyanı
- 'Yaka paça götürüldük'
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı
- TÜİK'in eski başkanından sert sözler
- Milyoner'e damga vuran soru
- Merkez Bankası için çarpıcı iddia
- IMF'den Türkiye'ye enflasyon uyarısı
- Şeker hastaları bu meyvenin peşinde