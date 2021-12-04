ABD'den Mehmet Öz'ün adaylığına itiraz

04 Aralık 2021 Cumartesi, 12:45

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Prof. Dr. Mehmet Öz'ün, ABD Senatosu'na aday olacağını açıklaması, Cumhuriyetçi Parti'den bazı isimlerin tepkisine yol açtı.

Sözcü'nün haberine göre, Öz’ün hem Amerikan hem de Türk vatandaşlığına sahip olması itirazların asıl sebebi olarak belirtildi. Cumhuriyetçi Parti üyesi eski siyasi danışman Steve Schmidt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Çifte vatandaş ABD Senatosu’nda hizmet edemez ve etmemelidir. Öz, Türk vatandaşlığından çıkmadan aday olamaz" ifadelerini kullandı.

YASAL BİR ENGEL YOK

Haberde, Öz’ün adaylığının önünde yasal bir engel bulunmadığı bilgisi yer alırken ABD yasalarına göre, Kongre’de görev yapan çifte uyruklu vatandaşlara karşı herhangi bir yasağın bulunmadığı kaydedildi.

Washington'da yer alan Brookings Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Molly Reynolds, “Kongre’de görev yapmak için gereken tek nitelik yaş, Senato için en az dokuz yıl ABD vatandaşı olmak ve seçim sırasında temsil ettiğiniz eyalette yaşamak yeterli” açıklamasında bulundu.