ABD'den Pasifik Adaları'na mali destek: 810 milyon dolardan fazla yardım yapılacak
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, Pasifik Adaları ülkelerindeki programlara 810 milyon dolardan fazla yardımda bulunacağını bildirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da dün başlayan ve bugün de devam eden ABD-Pasifik Adaları Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu.
Joe Biden, ABD ile Pasifik Adaları ülkeleri arasında uzun yıllara dayanan diplomasi ve savunma ilişkilerine dikkat çekerek, "Pasifik Adaları'nın güvenliği bizim önceliğimiz olmaya devam ediyor" dedi.
Biden, zirve kapsamında Pasifik Adaları ile birçok ortak karar aldıklarını belirterek "Bugün Pasifik Adaları'nda yaşayanların yaşamlarının geliştirilmesi için yapılacak programlara 810 milyon dolardan fazla yardım yapacağımızı duyuruyorum. Bu yardımların 330 milyonu yeni yatırımlara ve iklim değişikliğine ilişkin programlara gidecek" ifadesini kullandı.
ABD, COOK ADALARI VE NİUE'NİN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYACAK
Biden, ABD'nin her alanda bu ülkelerle ilişkilerini sürdüreceğini dile getirerek, "Cook Adaları ve Niue'nin da egemenliğini tanıdığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım" diye konuştu.
Zirveye Cook Adaları, Fiji, Fransız Polinezyası, Mikronezya, Marshall Adaları, Nauru, Yeni Kaledonya, Palau, Papua Yeni Gine, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu'dan temsilciler katılıyor.
Ayrıca Avustralya, Yeni Zelenda ve Pasifik Adaları Forumu Genel Sekreteri Henry Puna da zirveye gözlemci olarak katılıyor.
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