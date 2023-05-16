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ABD'den petrol rezervi hamlesi: Milyonlarca varil petrol satın alacak

ABD yönetimi, stratejik petrol rezervi için Ağustos ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varile kadar ham petrol alacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 08:22
ABD'den petrol rezervi hamlesi: Milyonlarca varil petrol satın alacak
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Benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için geçen yıl stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı gerçekleştiren ABD, rezervlerini doldurmak için ham petrol alımlarına devam ediyor.

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağustos ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varile kadar ham petrol alınacağı bildirildi.

Açıklamada, yeni alımların Teksas'taki Big Hill Stratejik Petrol Rezervi için yapılacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında geçen yıl mart ayında, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1983'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.

ABD yönetimi, geçen yıl aralıkta da stratejik petrol rezervi için şubat ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varil ham petrol alınacağını açıklamıştı.


ABD petrol

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