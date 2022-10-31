ABD'den petrol ve gaz uyarısı: Yatırıma ihtiyaç var

31 Ekim 2022 Pazartesi, 13:48

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hockstein, BAE'de düzenlenen ADİPEC konferansında yaptığı açıklamada, geleneksel enerji kaynaklarına yatırımın enerji dönüşümüne yatırımla aynı anda yapılması gerektiğini söyledi.

Amos Hockstein, petrol fiyatının ekonominin gelişimi açısından kritik önem taşıdığını, tüketilen her şeyin neredeyse petrole bağlı olduğunu vurguladı.

Hockstein, "Fiyat öyle olmalı ki ekonomik büyüme sağlansın ve durgunluk hızlanmasın, yüksek fiyat talebi de etkiler. Yatırım yapmaya devam etmeliyiz, umarım bu tüm dünyada gerçekleşiyordur, upstream, downstream yatırımlarını arttırmak niyetindeyiz - bunu enerji dönüşümüne yatırımı arttırırken aynı zamanda yapmalıyız" dedi.

Dünyanın ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve şirketler ile hükümetlerin birlikte çalışması gerektiğini belirten Hockstein, "Enerji dönüşümü hedefleri 2050'dir, ancak bu hedeflere ulaşmak için geleneksel enerjiye yatırım yapmalı, bugünün ekonomisine daha gerçekçi bakmalı ve petrol ve gaz sektöründe bugün, dün ve yarın yatırıma ihtiyaç olduğunu anlamalıyız" diye konuştu.

Hockstein, "BAE, ABD ve diğer ülkelerden gelen yatırımlar yeterli değil, bu küresel bir kriz ve küresel çözümler gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ ENERJİ KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, Suudi Arabistan ve BAE'nin ortak olduğunu ve üretim ve rafinaj kapasitesini arttırmanın yanı sıra hidrojen üretimi ve karbon emisyonlarını azaltma konusunda çalıştıklarını vurguladı.

BAE Enerji Bakanı Suheil Al-Mazroui de enerji krizini çözmek için sadece petrole değil, gaza ve tüm enerji yelpazesine bakılması ve hidrojen gibi yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi için yeterli çabanın gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Suheil Al-Mazroui, enerji tasarrufu sağlamanın da önemli olduğunu söyledi.

"ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KRİZİN ÜSTESİNDEN GELMELİYİZ"

Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Hardeep Singh Puri, ülkesinin enerji maliyeti nedeniyle ekonomi üzerinde ciddi bir baskıyla karşı karşıya olduğunu, ancak yüksek fiyatların olumlu sonuçlarından birinin elektrikli araçlar, biyoyakıtlar ve alternatif kaynaklara yapılan yatırımların önceden planlanandan daha hızlı artması olduğunu dile getirdi.

Enerji dönüşümünü gerçekleştirmek için mevcut krizin üstesinden gelinmesi gerektiğini belirten Puri, "Yatırım yapmamız gerekiyor, eğer büyük ülkeler bir güvenlik yastığı oluşturmazsa, enerji dönüşümünün kendisi söz konusu olacaktır" dedi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynaklar Bakanı Tarık el-Mulla ise yakında Kahire'de düzenlenecek olan COP27'nin "gerçekçi" olmasını dilediğini belirterek, "Ortaklarımıza uzun vadede daha düşük emisyonlu kaynaklar geliştirebileceğimizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.