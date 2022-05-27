ABD'den Rusya'ya çağrı: Gıda akışına izin vermeli
ABD, savaşın Ukrayna'dan gıda akışını kestiğini belirterek, Rusya'ya bir an önce savaşı bitirme ve gıda akışına izin verme çağrısı yaptı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Karine Jean-Pierre, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi tartışmalarına değinerek, "Rusya acilen Ukrayna'ya karşı küresel gıda güvenliğini mahveden savaşını bitirmeli ve Ukrayna'dan gıda akışına izin vermeli" dedi.
Jean-Pierre, şu anda yaşanan gıda krizinin sorumlusunun Rusya olduğunu dile getirerek, "ABD'nin ya da diğer ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımları, gıda akışını engellememektedir" ifadesini kullandı.
ABD'Lİ YETKİLİLERİN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ
Jean-Pierre, Amerikan basınında çıkan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Direktörü Brett McGurk ve Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşarı Amos Hochstein'in Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır arasındaki petrol anlaşması görüşmeleri için Suudi Arabistan'da gizli bir ziyarette olduğu iddialarına yanıt verirken de şunları kaydetti:
"Şu anda McGurk ve Hochstein'in Suudi Arabistan'da olduğunu teyit edebilirim. Yetkililer, İran'ın bölgede istikrarı bozcu eylemleriyle mücadele, istikrarlı küresel enerji piyasası gibi konuları ele alıyor."
Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını da sözlerine ekledi.
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