Dünyadan Kazakistan tepkileri: Kim ne diyor?

06 Ocak 2022 Perşembe, 13:58

Kazakistan’da akaryakıt zammı protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ülke genelinde dün gece saatlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Kazakistan, Ermenistan, Belarus, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan’ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talebi üzerine geçici bir süre için ülkeye barış gücü gönderdi.

Özellikle Rusya ve ABD tarafından yapılan kritik açıklamalar dünya basını tarafından yakından takip edildi. Peki, kim ne dedi?

RUSYA: DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BALTALAMAYA YÖNELİK BİR GİRİŞİM

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'daki "terörle mücadele" operasyonunu desteklemek ve olası hamleler konusunda Kazakistan ve diğer müttefikleriyle istişare edileceği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Dost bir ülkede yaşanan son olayları, eğitimli ve örgütlü silahlı oluşumları kullanarak devletin güvenlik ve bütünlüğünü baltalamaya yönelik bir girişim olarak görüyoruz" denildi.

AB: DİYALOĞU DESTEKLEMEYE HAZIRIZ

Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya çağrıda bulunarak, Kazakistan'ın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu da tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Reuters'ın aktardığına göre, bir AB sözcüsü, "Şiddet durdurulmalı. Ayrıca tüm taraflara itidal ve durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısında bulunuyoruz. AB ülkede diyaloğu desteklemeye hazır ve istekli" dedi.

ABD: YETKİLİLERİ VE GÖSTERİCİLERİ SÜKUNETE DAVET EDİYORUZ

Öte yandan Kazakistan'da yaşanan şiddet olaylarını kınayan ve hem yetkililere hem de göstericilere sükunet çağrısı yapan ABD yönetimi, halkın anayasal kurumlara saygı duyup bu kurumları savunması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yazılı bir açıklamayla Joe Biden yönetiminin Kazakistan'daki olayları yakından takip ettiğini belirtti.

Price, açıklamasında, şiddet eylemlerini ve mülkiyete verilen zararları kınadıklarını kaydederek, "Hem yetkilileri hem de göstericileri sükunete davet ediyoruz. Tüm Kazakistan halkının anayasal kurumlara, insan haklarına, basın özgürlüğüne saygı duymasını ve bunları savunmasını istiyoruz. Ayrıca tüm taraflara olağanüstü hale barışçıl bir çözüm bulmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

BM: ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirtti. Dujarric, Kazakistan'da tüm taraflara itidal, şiddetten kaçınılması ve diyalog çağrısı yaptı.