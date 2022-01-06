Son dakika | THY Kazakistan'a yapılan tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti

Son dakika | Türk Hava Yolları, Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2022 Perşembe, 20:44
Son dakika | THY Kazakistan'a yapılan tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti
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Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti. Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, bu ülkede yaşanan protestolar nedeniyle THY planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı.

Bu kapsamda, 9 Ocak'a kadar Kazakistan’a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu.

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