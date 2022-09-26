ABD'den Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Boşboğazlık etmeyi bırak

26 Eylül 2022 Pazartesi, 14:49

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington yönetiminin Rusya'ya özel bir mesaj gönderdiğine dair iddiaları doğruladı.

Blinken, "Nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırakması için hem alenen hem de özel olarak Ruslara karşı gayet net olduk" ifadelerini kullandı.

Blinken, nükleer silah kullanımına atıfta bulunarak, "Bunun yıkıcı sonuçları olabileceğini Moskova'nın bizden duyması ve bilmesi oldukça önemli. Biz de bunu gayet açık olarak ortaya koyduk" dedi.

Blinken, herhangi bir nükleer silahın kullanımının, bunları kullanan ülke de dahil birçok kişi için "feci sonuçları" olabileceğinin altını çizdi.