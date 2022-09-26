ABD'den Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Boşboğazlık etmeyi bırak
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya "nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırak" mesajı gönderdiklerini bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington yönetiminin Rusya'ya özel bir mesaj gönderdiğine dair iddiaları doğruladı.
Blinken, "Nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırakması için hem alenen hem de özel olarak Ruslara karşı gayet net olduk" ifadelerini kullandı.
Blinken, nükleer silah kullanımına atıfta bulunarak, "Bunun yıkıcı sonuçları olabileceğini Moskova'nın bizden duyması ve bilmesi oldukça önemli. Biz de bunu gayet açık olarak ortaya koyduk" dedi.
Blinken, herhangi bir nükleer silahın kullanımının, bunları kullanan ülke de dahil birçok kişi için "feci sonuçları" olabileceğinin altını çizdi.
Video Haberler
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- 'Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım'
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- Öyleyse karakutuyu açıyorum
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- 'Bugün iki olay yaşanıyor...'