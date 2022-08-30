ABD'den Rusya'ya 'Zaporijya' çağrısı: Kapatılması en güvenli seçenek olacaktır

30 Ağustos 2022 Salı, 09:58

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana Rus ordusunun kontrolünde olan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nükleer santralinin yol açtığı nükleer felaket endişeleri devam ediyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya’ya Ukrayna topraklarında yer alan Zaporijya nükleer santralinin çevresinin askerden arındırılması için çağrıda bulundu.

John Kirby, Rusya’nın santralin çevresinin askerden arındırılmış bir bölge haline gelmesini kabul etmesi gerektiğini söyleyerek, "Santralin kontrollü bir şekilde kapatılması en güvenli seçenek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) öncülüğünde Ukrayna’nın güneyinde yer alan Zaporijya nükleer santraline yapılan ziyareti desteklediğini ifade etti.

'UKRAYNA KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ'

Kirby, Ukrayna’nın Rusya tarafından daha önce ele geçirilen Ukrayna’nın güneyindeki bölgeleri geri almak için karşı saldırıya geçtiğini belirtti.

Kirby, Ukraynalıların Rus askeri yetenekleri üzerinde bir etkisi olduğunu aktararak, "Ruslar, Ukraynalıların güneyde daha fazla saldırıya geçebileceğine dair haberler nedeniyle doğudan kaynak çekmek zorunda kaldı. Bu yüzden, açıkça bir karşı saldırı tehdidi endişesiyle Donbass’ın doğusundaki belirli bölgelerdeki belirli birimleri azaltmak zorunda kaldılar" dedi.