ABD'den sert Rusya açıklaması: NATO topraklarını vurması durumunda...
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO’nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 18’inci gününe girerken, ABD’den Rusya’ya NATO toprakları konusunda uyarı geldi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD basınına verdiği röportajda, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO’nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı.
5. MADDE ÇIKIŞI
Sullivan böyle bir durumun yaşanması halinde bunu NATO'nun 5’inci Maddesini tetikleyeceğini ve bir NATO müttefikine yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını vurguladı.
Sullivan, "NATO topraklarına askeri bir saldırı olursa, bu 5’inci Maddenin uygulanmasına neden olur ve NATO ittifakının tüm gücünü buna yanıt vermek için kullanırız" dedi.
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