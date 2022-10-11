ABD'den Suudi Arabistan'a mesaj: İlişkileri yeniden yapılandırmaya hazırız
ABD, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden yapılandırmaya hazır olduğunu duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
John Kirby, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden yapılandırmanın gerekli olduğuna inandığını söyledi.
Kirby, "Başkan Biden, Riyad ile ilişkileri yeniden yapılandırmaya devam etmemiz gerektiğini açıkça belirtti" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkilerin nasıl olması gerektiği konusunda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu söyleyen Kirby, "Başkan Biden, OPEC'in kararından açıkça hayal kırıklığına uğradı ve ilişkinin nasıl olması gerektiğini düşündüğümüz konusunda Kongre ile çalışmaya istekli" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimini "günlük iki milyon varil düşürme" kararının ardından ABD tarafından sert eleştiriler geldi.
Karar, ABD Başkanı Joe Biden'ın gaz ve petrol ihraç eden Rusya'yı, fiyatları düşürerek kontrol altına almak için ısrarlı petrol üretim artışı talebinden sonra gerçekleşti.
Video Haberler
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Uygun fiyatlı hiçbir şey kalmasın diye...
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- İBB'ye provokasyonda yeni gelişme
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- Kar yağışı için tarih verildi: Bu aylara dikkat!
- Mehmet Ali Çelebi'den beklenen karar!
- 'Topaç dönmeye bir başladı mı...'