ABD'den Suudi Arabistan'a mesaj: İlişkileri yeniden yapılandırmaya hazırız

11 Ekim 2022 Salı, 17:25

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

John Kirby, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden yapılandırmanın gerekli olduğuna inandığını söyledi.

Kirby, "Başkan Biden, Riyad ile ilişkileri yeniden yapılandırmaya devam etmemiz gerektiğini açıkça belirtti" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkilerin nasıl olması gerektiği konusunda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu söyleyen Kirby, "Başkan Biden, OPEC'in kararından açıkça hayal kırıklığına uğradı ve ilişkinin nasıl olması gerektiğini düşündüğümüz konusunda Kongre ile çalışmaya istekli" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimini "günlük iki milyon varil düşürme" kararının ardından ABD tarafından sert eleştiriler geldi.

Karar, ABD Başkanı Joe Biden'ın gaz ve petrol ihraç eden Rusya'yı, fiyatları düşürerek kontrol altına almak için ısrarlı petrol üretim artışı talebinden sonra gerçekleşti.