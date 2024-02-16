ABD'den terörle mücadele adımı: 5 askeri üs inşa edecek
ABD, Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele için Somali'de 5 askeri üs inşa edecek.
Yerel basındaki habere göre, Somali Savunma Bakanlığı ile ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliği arasında mutabakat zaptı imzalandı.
İmza törenine, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Afrika işlerinden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee dahil her iki taraftan üst düzey yetkililer katıldı.
İmzalanan mutabakat zaptı kapsamında ABD, Eş-Şebab ile mücadelede Somali'ye 5 askeri üs kuracak.
Somali ordusunun Danab Tugayı ile ilişkilendirilecek askeri üslerde, ABD askerlerinin konuşlandırılmasının yanında, Somali askerlerine yönelik askeri eğitim çalışmaları da yürütülecek.
ABD'nin üs kurma kararının, Afrika Birliği Geçiş Misyonu'nun (ATMIS) Somali'den çekilme planı sonrası gelmesi dikkati çekti.
Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, göreve geldiği 2022'den itibaren Eş-Şebab'a karşı mücadeleyi hızlandırmıştı.
ABD, Mogadişu hükümetinin örgütle mücadelesine destek olmak için askeri eğitimin yanı sıra orduya hava desteği veriyor.
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