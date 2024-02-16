ABD'den terörle mücadele adımı: 5 askeri üs inşa edecek

ABD, Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele için Somali'de 5 askeri üs inşa edecek.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:04
ABD'den terörle mücadele adımı: 5 askeri üs inşa edecek
Abone Ol google-news

Yerel basındaki habere göre, Somali Savunma Bakanlığı ile ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliği arasında mutabakat zaptı imzalandı.

İmza törenine, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Afrika işlerinden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee dahil her iki taraftan üst düzey yetkililer katıldı.

Göz Atın
ABD basınından 'uzay' iddiası: Kremlin'den jet yanıt

ABD basınından 'uzay' iddiası: Kremlin'den jet yanıt
Biden'dan shrinkflasyon tepkisi: Cips firmalarına kızdı

Biden'dan shrinkflasyon tepkisi: Cips firmalarına kızdı

İmzalanan mutabakat zaptı kapsamında ABD, Eş-Şebab ile mücadelede Somali'ye 5 askeri üs kuracak.

Somali ordusunun Danab Tugayı ile ilişkilendirilecek askeri üslerde, ABD askerlerinin konuşlandırılmasının yanında, Somali askerlerine yönelik askeri eğitim çalışmaları da yürütülecek.

ABD'nin üs kurma kararının, Afrika Birliği Geçiş Misyonu'nun (ATMIS) Somali'den çekilme planı sonrası gelmesi dikkati çekti.

Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, göreve geldiği 2022'den itibaren Eş-Şebab'a karşı mücadeleyi hızlandırmıştı.

ABD, Mogadişu hükümetinin örgütle mücadelesine destek olmak için askeri eğitimin yanı sıra orduya hava desteği veriyor.


ABD haberleri Somali haberleri

İlgili Haberler

Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü

Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen ‘27 bin 300 liralık’ cezanın gerekçeli kararı açıklandı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen ‘27 bin 300 liralık’ cezanın gerekçeli kararı açıklandı
Somalili korsanların kaçırdığı mürettebat kurtarıldı

Somalili korsanların kaçırdığı mürettebat kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 15 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 15 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Borsada Bor şeker için gong sesi duyuldu

Borsada Bor şeker için gong sesi duyuldu
Dolmuş ücretlerine zam geldi

Dolmuş ücretlerine zam geldi
Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!

Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!
Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız

Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız
Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ bu kez Los Angeles’ta buluşuyor…

Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ bu kez Los Angeles’ta buluşuyor…
Anket ve veriler beklentiyi karşılamadı, ‘tuzak’ devreye alındı: ‘Cumhur’un Mansur Yavaş çaresizliği

Anket ve veriler beklentiyi karşılamadı, ‘tuzak’ devreye alındı: ‘Cumhur’un Mansur Yavaş çaresizliği
Kuş cennetinde hasat ediliyor! 20 kadının elinde sanat esirine dönüşüyorlar…

Kuş cennetinde hasat ediliyor! 20 kadının elinde sanat esirine dönüşüyorlar…