ABD'den Türk şirkete yaptırım kararı

ABD, aralarında bir Türk şirketin de bulunduğu 4 şirkete ve 3 kişiye "ABD teknolojisi kaçakçılığı yaptıkları" gerekçesiyle yaptırım uygulandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:30
ABD'den Türk şirkete yaptırım kararı
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ABD, "Terörle Mücadele Tanımları" kapsamında İran Merkez Bankası'nın (CBI) bir yan kuruluşu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde yerleşik iki kuruluşa, Türkiye'de yerleşik bir kuruluşa ve "ABD teknolojisi kaçakçılığı yaptıkları" gerekçesiyle üç kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım listesine alınan kuruluşların İran Merkez Bankası'nın yan kuruluşu olan İran merkezli Informatics Services Corporation (ISC), BAE merkezli Advance Banking Solution Trading ve Freedom Star General firmaları ile ISC'nin Türkiye temsilcisi olan Ted Teknoloji Geliştirme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi oldukları kaydedildi. Yaptırım listesinde adı geçen Pouria Mirdamadi adlı kişinin ise Fransa ve İran çifte vatandaşı olmasının yanı sıra ISC çalışanı olduğu ve Ted'in operasyonlarında yer aldığı belirtildi.

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Yaptırım kararına ilişkin "ABD ve İsrail hedeflerine saldıran Tahran'ı cezalandırmaya yönelik son çabaların temsili" ifadesi yer alan açıklamada, "İran Merkez Bankası (CBI), Orta Doğu'yu daha da istikrarsızlaştırmayı amaçlayan iki kilit aktör olan İran Devrim Muhafızları'nın kolu olan Kudüs Gücü ve Hizbullah'a mali destek sağlanmasında kritik bir rol oynamıştır" dedi.


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