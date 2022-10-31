ABD'den Türkiye'ye F-16 mesajı: Durum değerlendirmesi yapılıyor
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Türkiye'ye tedarik edilmesi beklenen F-16 savaş uçakları ve modernizasyon konusunun üzerinde çalışılmaya devam ettiğini söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Türkiye-Yunanistan ilişkileri üzerine konuştu.
Gregory Meeks, Washington ve Atina arasındaki ilişkilerin derin ve sağlam temellere dayandığını vurgulayarak, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinin Yunanistan ile ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi.
"TÜRKİYE'NİN LİBYA'DAKİ ADIMLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Meeks, ABD dış politikasının, "ABD'nin değerlerine ve hem ABD'nin hem de tüm müttefiklerinin ulusal güvenliğinin savunmasına dayandığını" dile getirdi.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan enerji ve deniz sınırı anlaşmalarına değinen Meeks, "Dış İlişkiler Komitesi durumu yakından izlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"F-16 KONUSU ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"
Meeks, Türkiye'ye tedarik edilmesi beklenen F-16 savaş uçakları ve modernizasyon konusu hakkında "Kongre ve Komite, tüm silah konularını insan hakları, bölgesel istikrar ve ABD ulusal çıkarlarını dikkate alarak gözden geçirdi ve incelemeye devam ediyor" dedi.
Türkiye ve Yunanistan arasında gerilime dikkat çeken Meeks, "Temsilciler Meclisi ve Komite, gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor ve iki önemli NATO müttefiki arasındaki gerilimi gereksiz yere tırmandıran herhangi bir eylemden endişe duyuyor" diye konuştu.
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