ABD'den Türkiye'ye mesaj:Ukrayna tahılının ihracatına yönelik girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Türkiye’nin Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak amacıyla yaptığı girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin, Türkiye’nin Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak amacıyla yaptığı girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
John Kirby, ABD’nin Ukrayna’dan tahıl ihracatını yeniden başlaması için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalıştığına değinerek söz konusu ihracatın Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle engellendiğini aktardı.
Kirby, Karadeniz’de bir Rus ablukası olduğunu belirterek, "Türkiye’nin tahıl nakliyesine izin verecek bir tür düzenlemeye aracılık etmeye çalışmasını kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
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