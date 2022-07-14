ABD'den Türkiye'ye operasyon tepkisi: IŞİD'e karşı mücadelemizi riske atacak

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:09

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul, Türkiye'nin Suriye'deki terör unsurlarına yönelik olası operasyonlarına karşı çıktıklarını bildirdi.

VOA'nın haberine göre Dana Stroul, ABD'nin Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki PKK faaliyetleriyle ilgili meşru endişeleri olduğunu kabul ettiğini ve Pentagon'un "bu faaliyetlere karşı Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edeceğini" söyledi.

Stroul, ancak operasyonun çok ileri bir adım olacağını dile getirdi.

Stroul ayrıca, olası operasyonun IŞİD'li teröristlerin "işine yarayacağını" öne sürerek, "IŞİD bundan (operasyon) yararlanacak" diye ekledi.

'OPERASYON, KOALİSYONUN IŞİD'LE MÜCADELESİNİ RİSKE ATACAK'

Dana Stroul, Türkiye'ye itirazlarını aktardıklarını belirterek, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik herhangi bir operasyonuna şiddetle karşı çıkıyoruz ve Türkiye'ye itirazlarımızı netleştirdik" dedi.

Stroul, olası operasyona değinerek, "Böyle bir operasyon koalisyonun IŞİD'e karşı mücadelesini riske atacak ve Suriye'ye daha fazla şiddet getirecek" dedi.

Stroul ayrıca, terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye, Rusya ve İran ile olası işbirliğine işaret ederek, "SDG, bu tür bir baskı altında kalırlarsa hasımlarımızın eline düşecekler" dedi.