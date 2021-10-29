ABD'den Türkiye'ye yönelik F-35 ve F-16 açıklaması

29 Ekim 2021 Cuma, 17:15

Pentagon, dün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecinin 23 Eylül'de nihayete erdirilmesi" konusundaki anlaşmazlıkların çözümü için görüşmeler yaptığını bildirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) dün, ABD heyetinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada yapan Pentagon, Sözcüsü Yarbay Anton T. Semelroth, Avrupa ve NATO Politikası Baş Direktörü Andrew L. Winternitz ve Savunma Bakanlığı Tedarik ve İkmalden Sorumlu Müsteşarlığın Planlama, Programlar ve Analiz Direktörü Melissa Benkert'in öncülük ettiği Savunma Bakanlığı heyetinin 27 Ekim'de Ankara'da temaslarda bulunduğunu belirtti.

Konu ile ilgili AFP’ye konuşan ABD'li kaynaklar, Türkiye’nin F-35’leri barındırdığı yerde S-400’leri yerleştirmeyeceğini söyledi.

AFP'ye konuşan adı belirtilmeyen bir ABD'li yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alma kararının, F-35'lerin iptalinde olduğu gibi olası F-16 siparişlerinde de sorun olabileceğini söyledi.

"YERLEŞTİREMEZ" VURGUSU

ABD'li yetkililere göre, S-400'ün varlığı, NATO'nun "birincil düşmanı" olan Rusların, uçaklardaki önemli ve gizli bilgileri toplamasına neden olabilir.

Pentagon'un Satın Almadan Sorumlu Savunma Müsteşarı Ellen Lord, "Türkiye, F-35'i yaptığı, onardığı ve barındırdığı yerin yakınına bir Rus istihbarat toplama platformu yerleştiremez" dedi.

Ankara daha önce 100 adet Lockheed Martin F-35 siparişi vermiş fakat Türkiye'nin S-400 satın almasının ardından ABD, Türkiye'yi programdan çıkarmıştı.

