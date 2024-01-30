ABD'den Ukrayna itirafı: Askeri yardım artık tükendi

Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:22

Güncelleme: 30.01.2024 - 13:22

Ukrayna'nın savaştaki tüm başarılarının daha fazla finansman olmadan tehlikeye gireceğine vurgu yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Başka sihirli bir para kaynağı yok. Ukrayna'ya sağladığımız askeri yardım artık tükendi ve hatta bunun savaş alanında ne anlama geldiğine dair bazı kanıtlar görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre, Blinken, Kongre'yi ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e yardım talebini onaylamaya çağırırken, “Bu olmadan, basitçe söylemek gerekirse, Ukraynalıların başardığı ve bizim onlara yardım ettiğimiz her şey risk altında olacaktır" diye ekledi.

ABD'nin, Ukrayna'ya para vermeyerek tüm düşmanlarına ‘özgürlük ve demokrasiyi savunma’ konusunda ciddi olmadığı sinyalini gönderdiğini de belirten Blinken, Rusya’nın ‘bir şekilde Ukrayna'dan ve demokrasiyi savunan ABD'den daha uzun süre dayanabileceği’ düşüncesiyle güçleneceğini iddia etti.

ABD'li yetkililer geçen yılın sonunda Ukrayna'ya destek fonlarının tükendiğini bildirmişti.

Beyaz Saray, Kongre yeni ödenekleri onaylayana kadar Kiev’e silah ve mühimmat sağlamaya devam edemeyeceklerini itiraf etmişti.

Kongre'deki Cumhuriyetçi muhalefet, Biden’ın Kiev için 61 milyar dolarlık talebinin onaylanmasını geniş çaplı bir göç reformuna bağlarken, göç reformu olmadan onaylamayacağı Kiev yardımlarını Demokrat Parti ve Biden yönetimi ile tartışmaya devam ediyor.