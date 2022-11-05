ABD'den Ukrayna'ya sonsuz destek: Hiçbir tereddüt olmayacak
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşın sürdüğünü belirterek, Ukrayna ordusuna kararlı bir şekilde destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andri Yermak ile ülkede temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ortak basın toplantısını düzenledi.
Burada konuşan Sullivan, Rus güçlerine karşı sürdürdüğü karşı saldırı operasyonunda Ukrayna tarafına sonuna kadar destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Ukrayna'ya bu operasyonları (karşı saldırı) sürdürmek için gerekli her şeyi sağlamalıyız" dedi.
ABD'nin, gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olacağını kaydeden Sullivan, "İlerlerken desteğimizde hiçbir tereddüt, kırmızı bayrak, taviz olmayacak" diye konuştu.
Sullivan ayrıca Kiev temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de bir araya geldi.
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