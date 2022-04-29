AB'den Bulgaristan'a 148 milyon avro 'sığınmacı' desteği

29 Nisan 2022 Cuma, 11:20

Bulgaristan'a, ülkede ağırladığı Ukraynalı sığınmacılar için Avrupa Komisyonu'nun Mülteciler İçin Uyum Yardımı Aracı (CARE) üzerinden mali destek geldi.

Bulgaristan, Ukraynalı sığınmacıların yerleştirilmesi ve topluma uyum sağlamaları için Avrupa Komisyonu'nun uyum fonundan 148 milyon 360 bin 870 avro aldı.

Söz konusu para, ülkedeki Ukraynalıların gıda, yerleştirme, sağlık, eğitim, istihdam ve diğer ihtiyaçları için kullanılacak.

BULGARİSTAN'DA 96 BİN UKRAYNALI SIĞINMACI BULUNUYOR

Resmi verilerine göre, Bulgaristan’da 35 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 96 bin Ukraynalı sığınmacı bulunuyor. Bulgaristan hükümeti, Ukraynalı sığınmacıları (52 bin) ağırlayan otel sahiplerine her bir kişi için günlük 20 avro destek veriyor.

Hükümet ayrıca bir kereye mahsus her sığınmacıya 192 avro para ödüyor.