AB'den, Escobar'a ret! Mahkeme, 'kullanılamaz' dedi

Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:35

Güncelleme: 17.04.2024 - 15:35

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Kolombiyalı suç örgütü elebaşı Pablo Escobar'ın isminin ticari marka olarak tesciline ilişkin açılan davada kararı açıkladı.

Mahkeme, Pablo Escobar ismini halkın uyuşturucu kaçakçılığı ve narko terörizmle ilişkilendirdiğine, bu nedenle söz konusu ismin AB'de ticari marka olarak tescil edilemeyeceğine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Porto Riko'da kurulan Escobar Inc, 2021'de Pablo Escobar adının çeşitli ürün ve hizmetlerde kullanımı için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvuruda bulunmuştu.

EUIPO, söz konusu marka adının kamu düzenine ve kabul edilen ahlak ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle tescil başvurusunu reddetmişti.

Escobar Inc, bu karara karşı hukuki süreç başlatmıştı.