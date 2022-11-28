AB'den NATO açıklaması: Yeterince tehdit ve zorlukla karşı karşıya

28 Kasım 2022 Pazartesi, 13:28

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Josep Borrell, NATO'nun, Çin'in ötesinde yeterince tehdit ve zorlukla karşı karşıya olduğuna inandığını söyledi.

NATO'nun, Çin için kurulmadığını ifade eden Borrell, "NATO, Pasifik'teki operasyonlar için kurulmadı, çünkü burası (Avrupa) Kuzey Atlantik İttifakı" dedi.

Borrell, "Elbette başka zorluklar ve tehditler de göz önünde bulundurulabilir. Ancak şu anda - geleneksel NATO senaryosunda yeterince tehdit ve zorlukla karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyor musunuz?" diye konuştu.

Borrell, Ukrayna'ya desteğin artırılması gerektiğini belirterek, "Putin, Ukrayna'yı elektriksiz ve ısıtmasız bir kara deliğe dönüştürmeye çalışarak bombalamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.