AB'den Rusya'ya rest: Avrupa'da Rus fosil yakıt dönemi sona erdi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz alacağını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini dile getirdi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, Gazprom'un rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurmasını değerlendirdi.
Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz alacağını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildiren von der Leyen, Rusya'nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu belirtti.
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