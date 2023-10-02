AB'den Sırbistan'a çağrı: Askeri yığınağı derhal durdurmalı

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan'ın Kosova sınırına yaptığı askeri yığınağın çok endişe verici olduğunu bildirerek, bunun derhal durdurulması çağrısı yaptı.

AA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 15:32
AB'den Sırbistan'a çağrı: Askeri yığınağı derhal durdurmalı
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AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, basın toplantısında, Sırbistan'ın Kosova sınırına yaptığı askeri yığınakla ilgili soruyu cevapladı.

İlk ve en önemli önceliğin gerginliğin azaltılması ve güvenlik durumunun istikrara kavuşturulması olduğunu vurgulayan Stano, AB'nin ABD ve diğer aktörlerle yakın temas içinde olduğunu söyledi.

Stano, "Sırbistan'ın, Kosova ile olan idari sınır hattına askeri yığınak yaptığını kaydettik. Bu oldukça endişe vericidir ve derhal durdurulması gerekmektedir" dedi.

ABD, 29 Eylül'de Sırbistan'ın, Kosova sınırına "benzeri görülmemiş" şekilde askeri yığınak yaptığını belirterek, Belgrad yönetimini, güçlerini geri çekmeye çağırmıştı.

Kosova da 30 Eylül'de Sırbistan’ın birliklerini üç farklı yönden Kosova sınır hattına yaklaştırdığını aktararak, Belgrad yönetiminden tüm askeri birliklerini Kosova sınırından derhal çekmesini talep ettiklerini duyurmuştu.


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