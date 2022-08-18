AB'den 'Türkiye-İsrail normalleşmesi' mesajı: Memnuniyetle karşılıyoruz

AB, Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı.

AA
18 Ağustos 2022 Perşembe, 14:18
AB'den 'Türkiye-İsrail normalleşmesi' mesajı: Memnuniyetle karşılıyoruz
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 Avrupa Birliği (AB) Komisyonun'un genişleme ve komşuluktan sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye ile İsrail'in diplomatik ilişkileri yükselterek karşılıklı büyükelçi atama kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Varhelyi, sosyal medyada konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye ve İsrail'in tam diplomatik ilişkiyi yeniden tesis etmesi yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Varhelyi, bunun ikili ilişkileri güçlendirme, bölgeyi istikrarlı hale getirme ve refahı artırmak için yeni bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "AB, yeni iş birliği zeminleri oluşturulmasını desteklemeye hazırdır" ifadesini kullandı.


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