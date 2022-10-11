AB'den Ukrayna çağrısı: Ağır silah tedarik edilmelidir
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Ukrayna'ya ağır silah tedariki çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, AB büyükelçilerinin düzenlediği bir konferansta Ukrayna'ya destek mesajları gönderdi.
Roberta Metsola, Ukrayna'ya ağır silah ve savunma sistemleri tedarik etmesi gerektiğini söyledi.
Metsola, "Ukrayna, kendini savunmalı. Ukrayna'nın hayatta kalmalarını sağlayacak ağır silahlara ve savunma sistemlerine ihtiyacı var" dedi.
MACARİSTAN'A TEPKİ GELDİ
Öte yandan Avrupa Birliği, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'nun Rusya'ya yapmayı planladığı ziyareti eleştirdi.
Avrupa Komisyonu Sözücüs Peter Stano, mevcut konjonktürü Rusya ile üst düzey temaslar için "uygun görmediklerini" söyledi.
Stano, "Sonuçta ikili ziyaretler ve toplantılar, kendi kararlarını veren üye devletlerin sorumluluğundadır. Ancak, AB'de şu anda Rusya ile üst düzeyde etkileşim kurmanın anlamsız olduğu konusunda net bir anlayış var" dedi.
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