AB'den Ukrayna zirvesi: Anlaşmaya varıldı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 13:55

Güncelleme: 01.02.2024 - 13:56

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, özel liderler zirvesi başladığı sırada sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Michel, "27 liderin tümü, AB bütçesi kapsamında Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı" ifadesini kullandı.

Bunun Ukrayna için "istikrarlı, uzun vadeli ve öngörülebilir" destek garantisi anlamına geldiğini belirten Michel, "AB, Ukrayna'ya destek konusunda liderlik ve sorumluluk alıyor. Tehlikenin boyutunun farkındayız" mesajını paylaştı.

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle Birliğin uzun dönemli bütçesinde değişiklikleri ele almak üzere özel zirve toplantısında bir araya gelmişti.

AB Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için, 2024-27 bütçesine 50 milyar avroluk fonun dahil edilmesini istiyordu. 26 üye buna destek verirken, Macaristan çeşitli gerekçelerle karşı çıkıyordu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Aralık 2023'te yapılan AB Liderler Zirvesi'nde oy birliği gereken kararı veto etmişti.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle Birliğin uzun dönemli bütçesinde değişiklikleri ele almak üzere özel zirve toplantısında buluştu.

Liderler, 14-15 Aralık 2023'teki rutin zirvede AB Komisyonunun Macaristan'ın muhalefeti nedeniyle kabul edilemeyen bütçe değişikliği önerisini ele alıyor.

AB Konseyi Dönem Başkanı Belçika'nın Başbakanı Alexander de Croo, toplantı girişinde yaptığı açıklamada, "Bu zirvenin esas olarak tek bir ana konusu var; Ukrayna'yı desteklemeye nasıl devam edeceğimiz" dedi.

De Croo, 27 üye ülkenin tümünün desteğiyle bir karar çıkmasının önemini vurgulayarak "Geçen zirvede 26 ülke net şekilde aynı fikirdeydi. Bu 26 ülke hala aynı fikirde. Ben tüm üye ülkelerin uzlaşmaya varacağından eminim" diye konuştu.

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile müzakerelerin son ana kadar sürdüğünü bildirdi.