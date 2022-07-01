AB'den Ukrayna'ya destek: Siz galip gelene kadar biz dinlenmeyeceğiz
Von der Leyen, Ukrayna meclisine hitabında üyelik süreci boyunca destek sözü verdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilmesinin ardından davet edildiği Ukrayna parlamentosuna videokonferans yöntemiyle hitap etti.
Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukraynalıları öldürmeye, şehirleri bombalamaya, buğdayını çalmaya devam ettiğini belirterek, "Ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Siz galip gelene kadar biz dinlenmeyeceğiz" diye konuştu.
Von der Leyen, savaş sırasında dahi devletin ve demokratik kurumların işleyişine devam etmesinden övgüyle bahsederek, "AB'ye üyelik başvurunuz Rus işgalinden günler sonra geldi. Bize gerekli bilgiyi rekor sürede hızla sağladınız" şeklinde konuştu.
Von der Leyen ayrıca, "Bugün öncelikle bu tarihi dönemeci, kararlılığın zaferini kutlama günüdür. Ukrayna'nın yeniden inşası ve AB üyelik süreci birlikte yürüyecek. Bugün buraya çok basit bir mesajla geldim. Önünüzde uzun bir yol var ama AB bu karanlık savaş günlerinden üye olacağınız ana kadar her adımda yanınızda olacak. Ben Ukrayna'nın Avrupa geleceğine inanıyorum. Buna tek sebep de Ukraynalıların azmi" dedi.
AB Konseyi, 23-24 Haziran'daki liderler zirvesinde Ukrayna'ya aday ülke statüsü vermişti.
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