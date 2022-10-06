AB'den uluslararası mahkeme çağrısı: Putin ve savaşı planlayanlar yargılansın
AP vekilleri, AB ülkelerine "Ukrayna'ya askeri yardımları büyük oranda artırma" çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Ukrayna'ya askeri yardımları büyük oranda artırma ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işlediği saldırganlık suçu için geçici bir uluslararası mahkeme kurulması çağrısında bulundu.
AP Genel Kurulunda Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili yapılan oylama sonucunda karar 26 ret, 36 çekimser ve 504 lehte oyla kabul edildi.
Ukrayna'da yapılan "sahte" referandumların “boş ve hükümsüz” sayıldığı kararda, "Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidinin AB'yi Ukrayna'ya daha fazla yardım etmekten caydırmayacağı" ifade edildi.
Kararda, bu konuda tereddütleri olan üye devletler, savaşın bir an önce bitmesi için gerekli askeri yardımlarda adil paylaşımda bulunmaya davet edildi.
GEÇİCİ ULUSLARARASI MAHKEME KURMASI ÇAĞRISI
Kararda ayrıca Ukrayna'ya karşı saldırı suçu için "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Ukrayna'daki savaşı planlamaktan, başlatmaktan ve yürütmekten sorumlu tüm Rus sivil ve askeri yetkililerinin ve vekillerinin yargılanacağı" bir "ad hoc" uluslararası mahkemenin kurulması çağrısında bulunuldu.
ALTYAPI KORUNMASINI ARTIRMA İHTİYACI
Kararda ayrıca Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalara da değinilerek şunlar kaydedildi:
"Patlamalar, Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı artırma politikasının ne kadar tehlikeli olduğunu ve enerjinin silah olarak kullanılmasının yeni bir boyuta taşındığını gösteriyor. Karar, üye ülkeleri Avrupa'nın kritik altyapısının korunmasını bir öncelik olarak ele almaya, dış saldırılara karşı direncini artırmaya ve Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar'daki ortakların direncini daha fazla desteklemeye çağırıyor."
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