AB’den yeni Covid-19 aşı alımı anlaşması
Avrupa Birliği (AB), İspanya firması HIPRA'nın yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği potansiyel aşından 250 milyon doz alım sağlayacak sözleşme yapıldığını bildirdi.
AB Komisyonu, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıları alım stratejisi kapsamında yeni sözleşmenin HIPRA firması ile imzalandığını açıkladı.
Açıklamada, sözleşme doğrultusunda geliştirilen aşının Covid-19'a karşı güvenli ve etkili olduğunun Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmasının ardından AB üyesi 14 ülkenin 250 milyon doza kadar alım yapabileceği kaydedildi.
AB'nin daha önce AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, BioNtech-Pfizer, Moderna, Novavax ve Valneva ile aşı alım sözleşmesi yaptığı anımsatılan açıklamada, aşı stratejisi kapsamında yaklaşık 4,2 milyar dozun güvence altına alındığı ifade edildi.
Halihazırda, AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, HIPRA'nın Covid-19 aşını inceleme sürecine devam ediyor.
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