AB'den Yunanistan'a destek: Türkiye, tehditkar söylemlerini bırakmalı

27 Eylül 2022 Salı, 15:48

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peter Stano, Türkiye'yi, AB üyesi devletlerin egemenliğine "saygı duymaya" çağırarak, iki ülke arasındaki sorunların "uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelleri" temelinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Stano, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'in Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmasına ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, "Bu iki devlet arasında bir gelişme" dedi.

Stano, Yunanistan'ın bir AB üyesi olduğunu hatırlatarak, Atina ile "dayanışma" içinde olduklarını dile getirdi.

Stano ayrıca, Türkiye'nin "tehditkar söylemleri" bırakmasını istediklerini belirterek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Yunanistan, AB üyesi bir ülkedir. AB ve üye devletler, karşılıklı olarak yapıcı iş birliğine devam etmek için Türkiye'den gerilimi düşürmesi ve yapıcı bir yaklaşım sergilemesi taahhüdü beklentilerini çok net bir şekilde beyan etmiştir."