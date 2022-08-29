ABD'li amiralden Hint Okyanusu çıkışı: Bizim için önemli bir hale geliyor

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:46

ABD Donanmasının Deniz Operasyonları Şefi Amiral Mike Gilday, Washington'da Heritage Foundation tarafından düzenlenen bir seminerde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mike Gilday, Hindistan'ın gelecekte ABD için "çok önemli bir ortak" olacağını ve Çin'e karşı "kilit bir rol" oynayacağını savundu.

Gilday, "Hindistan'a diğer herhangi bir ülkeden daha fazla zaman harcadım, çünkü onları gelecekte bizim için stratejik bir ortak olarak görüyorum" dedi.

Gilday, Çin'e karşı potansiyel bir mücadelenin muhtemelen bölgeler arasında olacağını dile getirdi.

Gilday ayrıca, "Çin'i, sadece Hint Pasifik merceğinden düşünemessiniz. Ayn zamanda Hint Okyanusu'na bakmalısınız, Kuşak ve Yol projesinin geçtiği alanlara ve ekonomik ilişkiler sürdürdüğü bölgelere bakmalısınız" ifadelerini kullandı.

'HİNT OKYANUSU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ HALE GELİYOR'

Mike Gilday, Hindistan'ın, Çin için "iki cepheli bir sorun" oluşturduğunu ifade etti.

Gilday, "Şimdi Çin'in sadeceye doğuya, Güney Çin Denizi'ne veya Tayvan Boğazı'na bakması değil, aynı zamanda Hindistan'a da bakmaları gerekiyor" diye konuştu.

Mike Gilday, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Hindistan'a yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, "Hint Okyanusu bizim için giderek daha önemli hale geliyor. Hindistan ve Çin'in sınır hatlarında yaşadığı problemler ve kısa süreli çatışmalar stratejik olarak önemli görünüyor" dedi.