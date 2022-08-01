ABD'li ara bulucu Hochstein, Lübnan ile İsrail'in anlaşmaya varmasından umutlu

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:08

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, Beyrut temasları kapsamında, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile Baabda Sarayı'nda 4'lü toplantı gerçekleştirdi.

Amos Hochstein, Avn ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmeden memnun kalırken, gelecek birkaç hafta içerisinde anlaşmaya varılması hususunda çok iyimser olduğunu ifade etti.

Hochstein, dün geldiği Beyrut'ta ilk olarak Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad ile görüşmüştü.

Velid Fayyad, toplantı sonrasında Hochstein ile görüşmesinin içeriğine dair kısa bir açıklama yaparak, "Hochstein, yeni bir öneriyi Lübnanlı yetkililere iletecek, (önerinin) olumlu olduğunu söyledi" ifadelerini kullanmıştı.