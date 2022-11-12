Ünlü ABD'li araştırmacının evine operasyon iddiası: FBI ve Hava Kuvvetleri evi didik didik etti

12 Kasım 2022 Cumartesi, 12:19

ABD'de 51. Bölge araştırmacısı Joerg Arnu, evinin FBI ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından basıldığını ve tüm bilgisayarlarına el konulduğunu ileri sürdü.

Joerg Arnu, 51. bölgeye ait çalışmalarını Dreamland Resort web sitesi üzerinde yayınlıyordu.

Anru, Las Vegas'taki ve Rachel kasabasındaki evlerinin FBI ve Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Ofisi'nden oluşan "birleşik bir ekip" tarafından arandığını söyledi.

Olaya ilişkin bilgi veren Anru, "her bir yerde en az 15-20 ajan evlerimizi ve yaklaşık 8 aracımızı didik didik etti" dedi.

"TÜM EŞYALARIMI ARADILAR"

Anru, "gergin ve aşağılayıcı" bir durum yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ayrıntılara girmeyeceğim ama Rachel'da benim için ve Vegas'ta kız arkadaşım için oldukça gergin ve aşağılayıcı oldu. Tüm dizüstü bilgisayarlarıma, telefonlarıma, hafıza çubuklarıma, kameralarıma, drone'uma ve diğer eşyalarıma el konuldu Her şey sona erdiğinde Rachel'da iki kırık kapı, evin içinde kırık mobilyalar ve iletişim kurmak için sıfır araçla kalakaldım. Vegas'taki evimiz biraz daha iyi durumdaydı; sadece ön kapısı kırılmış ve panjurları sökülmüştü."

Arnu bu süreçte "tüm verilerini, tıbbi dosyalarını, mali ve vergi kayıtlarını, şifrelerini, her şeyini" kaybettiğini vurgulayarak, "Bildiğim kadarıyla yasaları çiğnemedim ve hukuka aykırı davranmadım. Arama emirleri çok spesifik değil, ancak 51. Bölge ve diğer tesislerin havadan çekilmiş fotoğrafları defalarca ortaya çıktı. Ben de durumu yatıştırmak için şimdilik bunları kaldırdım" ifadelerini kullandı.

Arnu, şu anda "en önemli elektronik cihazların onarımı ve değiştirilmesi için binlerce masraf ve beklenen yasal ücretlerle karşı karşıya olduğunu" ifade ederek, "Nasıl ilerleyeceğim konusunda yarın bir avukatla konuşacağım" diye konuştu.

Fotoğraf: Joerg Arnu

51. BÖLGE

ABD'nin Nevada eyaletindeki Mojave Çölü'nde yer alan 51. Bölge, birçok kişi tarafından deneysel uçak ve silah sistemlerinin geliştirildiği ve test edildiği yer olduğuna inanılmaktadır.

Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO) spekülasyonlarıyla dikkat çeken 51. Bölge, adını Nevada test ve eğitim Sahası içindeki ABD Hava Kuvvetleri'ne ait oldukça gizemli bir tesisten alıyor.

CIA, 2005 yılında yapılan bir Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebinin ardından Haziran 2013'e kadar tesisin varlığını hiçbir zaman kabul etmedi.

Tesis, 1950'lerde U-2 ve daha sonra B-2 hayalet bombardıman uçağı da dahil olmak üzere bir dizi uçak için test alanı olduğu belirtiliyor. Soğuk Savaş sırasında, yüksek irtifa U-2 casus uçağı gibi deneysel uçaklar ve silah sistemlerinin burada test edildiği biliniyor.